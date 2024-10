Maggio Musicale: nuovo allestimento di «Madama Butterfly» a 100 anni dalla morte di Puccini (Di sabato 19 ottobre 2024) Ultimo impegno di Daniele Gatti da direttore principale. Carolina López Moreno come Cio-Cio-San; Piero Pretti è F. B. Pinkerton; Nicola Alaimo interpreta Sharpless, Suzuki è Marvic Monreal L'articolo Maggio Musicale: nuovo allestimento di «Madama Butterfly» a 100 anni dalla morte di Puccini proviene da Firenze Post. .com - Maggio Musicale: nuovo allestimento di «Madama Butterfly» a 100 anni dalla morte di Puccini Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ultimo impegno di Daniele Gatti da direttore principale. Carolina López Moreno come Cio-Cio-San; Piero Pretti è F. B. Pinkerton; Nicola Alaimo interpreta Sharpless, Suzuki è Marvic Monreal L'articolodi «» a 100diproviene da Firenze Post.

Firenze - Maggio Musicale: Zubin Mehta dirige la sinfonia n.8 di Bruckner - Un monumento musicale fra i preferiti dal maestro, che ne ha sempre dato esecuzioni memorabili

Zubin Mehta torna a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Opera grandiosa e ambiziosa sotto ogni punto di vista, l’Ottava si distingue per la dilatazione della forma, dello sviluppo tematico e della compagine orchestrale (con i legni a tre e i corni duplicati da quattro a otto). Nei quattro movimenti della sinfonia – che seguono il modello della Nona di Beethoven con lo Scherzo in seconda posizione seguito dall’Adagio – Bruckner lavora per sezioni, ... (Corrieretoscano.it)

Maggio Musicale: debutta Luciano Acocella, solista Giuseppe Albanese - Composizioni di Maurice Ravel, Pëtr Il'i? ?ajkovskij e Modest Musorgskij