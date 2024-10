LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: a mezzanotte il via delle qualifiche, Ferrari a caccia di un gran risultato (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 Nella sprint qualifyng di ieri il più veloce di tutti è stato Max Verstappen davanti a George Russell. L’olandese riuscirà a confermarsi quest’oggi oppure dovrà cedere la pole position a qualcun’altro? 23.18 A mezzanotte scatterà il semaforo verde delle qualifiche per la gara del GP degli USA 2024. La caccia alla pole si preannuncia più serrata che mai con tanti piloti che si affronteranno sull’ordine del millesimo. 23.15 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del day-2 del gran Premo degli Stati Uniti d’America 2024, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. 20.46 La nostra DIRETTA LIVE della Sprint Race finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a mezzanotte per le qualifiche. 20.43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3392. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: a mezzanotte il via delle qualifiche, Ferrari a caccia di un gran risultato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.21 Nella sprint qualifyng di ieri il più veloce di tutti è stato Max Verstappen davanti a George Russell. L’olandese riuscirà a confermarsi quest’oggi oppure dovrà cedere la pole position a qualcun’altro? 23.18 Ascatterà il semaforo verdeper la gara del GP degli USA. Laalla pole si preannuncia più serrata che mai con tanti piloti che si affronteranno sull’ordine del millesimo. 23.15 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale del day-2 delPremo degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. 20.46 La nostradella Sprint Race finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento aper le. 20.43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3392.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il n.1 trionfa e intasca un assegno faraonico! - La partita sarà la seconda in programma, ed inizierà non prima delle ore 20. 15-15 Alcaraz offensivo, volée di rovescio perfetta dello spagnolo sul passante di rovescio dell’azzurro. 4 milioni di euro), come tutti gli altri già fuori dalla corsa per il successo. 15-15 L’italiano va a segno con il passante di rovescio lungolinea. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 6-3 6-3 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In questa stagione, infatti, hanno incrociato le racchette nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e del Roland Garros e recentemente nella finale dell’ATP 500 di Pechino e ha prevalso in tutte e tre le circostanze l’allievo di Juan Carlos Ferrero. Sportface. Il live e la diretta testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell’evento di esibizione Six Kings ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : equilibrio totale nel terzo set - Pazzesco davvero. 46 Alcaraz ha vinto il sorteggio. 40-15 Altro serve&volley di Sinner. 18 Sinner e Alcaraz, per la sola presenza nel torneo, hanno già intascato 1,5 milioni di dollari. 40-15 Battuta a 213 km/h, in rete la risposta di rovescio di Sinner. 15-15 Regalone di Alcaraz, che sparacchia fuori un diritto lungolinea. (Oasport.it)