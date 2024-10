LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: tocca a Consonni nella corsa a punti dell’omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 Entrano in pista i corridori dell’omnium per schierarsi in vista del via della corsa a punti. Simone Consonni è in piena bagarre per il podio e può seriamente puntare a una medaglia. 21.10 Yakovlev completa quasi la rimonta, ma l’israeliano non riesce a scavalcare Hoogland che quindi supera il turno e si qualifica per le semifinali. 21.09 Come nel primo round, Hoogland prova a sorprendere in anticipo l’avversario. 21.08 Tutto pronto per il via della terza e decisiva manche. 21.06 Rientrano solo ora i due corridori ai “box”, fra poco si può ripartire. 21.03 Cade Yakovlev in partenza, procedura di avviamento da ripetere. 21.02 Prima, però, dobbiamo assistere alla sfida decisiva tra Yakovlev e Hoogland per i quarti di finale dello sprint maschile. 21. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: tocca a Consonni nella corsa a punti dell’omnium Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Entrano ini corridoriper schierarsi in vista del via della. Simoneè in piena bagarre per il podio e può seriamente puntare a una medaglia. 21.10 Yakovlev completa quasi la rimonta, ma l’israeliano non riesce a scavalcare Hoogland che quindi supera il turno e si qualifica per le semifinali. 21.09 Come nel primo round, Hoogland prova a sorprendere in anticipo l’avversario. 21.08 Tutto pronto per il via della terza e decisiva manche. 21.06 Rientrano solo ora i due corridori ai “box”, fra poco si può ripartire. 21.03 Cade Yakovlev in partenza, procedura di avviamento da ripetere. 21.02 Prima, però, dobbiamo assistere alla sfida decisiva tra Yakovlev e Hoogland per i quarti di finale dello sprint maschile. 21.

