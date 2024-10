LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 9 e 10 (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) Emirates New Zealand contro Ineos Britannia. Si riparte dal 6-2. Tutto pronto per un’altra giornata di regate a Barcellona. Alle 14:10 e alle 15:15 sono in programma i match race 9 e 10 della finale di America’s Cup 2024, la competizione più antica dello sport, giunta ora ad un momento cruciale. I ‘Kiwi’ inizieranno mure a sinistra, per poi chiudere il programma mure a dritta. Da valutare le condizioni del vento, ma c’è fiducia per una giornata di gare avvincente e senza rinvii. Quali saranno i risultati? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:00 con l’avvicinamento al primo match race. Defender contro Challenger of record. Si riparte dal 6-2 per New Zealand, che ha vinto senza problemi le due regate di ieri, scacciando via il campanello d’allarme di mercoledì. Chi avrà la meglio oggi? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Emirates Newcontro. Si riparte dal 6-2. Tutto pronto per un’altra giornata dia Barcellona. Alle 14:10 e alle 15:15 sono in programma i match race 9 e 10 della finale diCup, la competizione più antica dello sport, giunta ora ad un momento cruciale. I ‘Kiwi’ inizieranno mure a sinistra, per poi chiudere il programma mure a dritta. Da valutare le condizioni del vento, ma c’è fiducia per una giornata di gare avvincente e senza rinvii. Quali saranno i risultati? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:00 con l’avvicinamento al primo match race. Defender contro Challenger of record. Si riparte dal 6-2 per New, che ha vinto senza problemi le duedi ieri, scacciando via il campanello d’allarme di mercoledì. Chi avrà la meglio oggi? Scopriamolo insieme con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale.

