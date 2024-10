L’ex chiesa di San Rocco riapre e ospita la sua prima mostra con l’artista Wilfredo Prieto (Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Due anni dopo l’inizio del progetto di restauro non ancora ultimato, riapre L’ex chiesa di San Rocco: l’edificio, situato tra via Rocca e Piazza Mercato delle Scarpe, era inagibile dagli anni ottanta. L’Associazione Volta APS ha riattivato questa zona nel 2020 in virtù di una collaborazione con il Comune di Bergamo: ospiterà mostre di arte contemporanea, oltre che concerti, performance e proiezioni cinematografiche. La struttura fu eretta nel 1513 nel luogo dove in precedenza si ergeva il tribunale dei Mercanti. Inizialmente cappella dedicata alla Madonna e, in un secondo momento, chiesa dedicata a San Rocco, il luogo di culto attraversa nei secoli numerose vicissitudini che lo portano ad essere abbandonato, dopo copiose infiltrazioni, negli anni Ottanta. Bergamonews.it - L’ex chiesa di San Rocco riapre e ospita la sua prima mostra con l’artista Wilfredo Prieto Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Due anni dopo l’inizio del progetto di restauro non ancora ultimato,di San: l’edificio, situato tra via Rocca e Piazza Mercato delle Scarpe, era inagibile dagli anni ottanta. L’Associazione Volta APS ha riattivato questa zona nel 2020 in virtù di una collaborazione con il Comune di Bergamo: ospiterà mostre di arte contemporanea, oltre che concerti, performance e proiezioni cinematografiche. La struttura fu eretta nel 1513 nel luogo dove in precedenza si ergeva il tribunale dei Mercanti. Inizialmente cappella dedicata alla Madonna e, in un secondo momento,dedicata a San, il luogo di culto attraversa nei secoli numerose vicissitudini che lo portano ad essere abbandonato, dopo copiose infiltrazioni, negli anni Ottanta.

