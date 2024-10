Lautaro Martinez vs Dybala, sfida tra 10: il Toro ribalti un dato – CdS (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma-Inter è anche la sfida tutta argentina tra due amici numeri 10, Paulo Dybala da un lato e Lautaro Martinez dall’altro. Sul Toro vige un dato, sicuramente non positivo. DUELLO – sfida tutta argentina e di qualità domani sera all’Olimpico tra Roma e Inter. Da un lato la Joya Dybala, che ha smaltito il problema ai flessori e dunque sarà regolarmente a disposizione di Ivan Juric; dall’altro, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Dopo i 78? giocati con la maglia dell’Argentina tra Venezuela e Bolivia, con tanto di gol e assist contro la nazionale di Villegas, il Toro ora è pronto a riprendersi l’Inter. E per farlo dovrà necessariamente passare dall’Olimpico di Roma per sfidare l’amico e connazionale. Inter-news.it - Lautaro Martinez vs Dybala, sfida tra 10: il Toro ribalti un dato – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma-Inter è anche latutta argentina tra due amici numeri 10, Pauloda un lato edall’altro. Sulvige un, sicuramente non positivo. DUELLO –tutta argentina e di qualità domani sera all’Olimpico tra Roma e Inter. Da un lato la Joya, che ha smaltito il problema ai flessori e dunque sarà regolarmente a disposizione di Ivan Juric; dall’altro, il capitano dell’Inter. Dopo i 78? giocati con la maglia dell’Argentina tra Venezuela e Bolivia, con tanto di gol e assist contro la nazionale di Villegas, ilora è pronto a riprendersi l’Inter. E per farlo dovrà necessariamente passare dall’Olimpico di Roma perre l’amico e connazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve Inter - è già iniziata la SFIDA : Vlahovic SUPERA anche Lautaro Martinez! NESSUNO come lui in Serie A. Il DATO - La statistica sul bianconero Con la doppietta contro il Genoa, Dusan Vlahovic è diventato il giocatore che conta più partite differenti in cui ha realizzato una marcatura multipla in Serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20, in cui ha realizzato la […]. Juve Inter, è già iniziata la SFIDA: Vlahovic SUPERA anche Lautaro Martinez! NESSUNO come lui in Serie A. (Calcionews24.com)

Udinese-Inter - formazioni ufficiali : Thauvin sfida Thuram e Lautaro - Le formazioni ufficiali della sfida tra Udinese ed Inter, in programma alle ore 15 L'articolo Udinese-Inter, formazioni ufficiali: Thauvin sfida Thuram e Lautaro proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Derby Inter-Milan - sfida a distanza Lautaro-Morata : l’ultimo incrocio finì così - Lautaro Martínez e Álvaro Morata sono protagonisti annunciati del derby Inter-Milan di domani sera a 'San Siro'. Chi la spunterà tra i due?. (Pianetamilan.it)