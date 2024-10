La strategia del governo Meloni sull’immigrazione è incapacità o eversione (Di sabato 19 ottobre 2024) Con la mancata convalida del trattenimento dei dodici naufraghi in Albania, il Tribunale di Roma non fa opposizione politica, ma si limita ad applicare norme giuridiche, pronunciando l'ennesima bocciatura giudiziaria di atti palesemente illegittimi. Fanpage.it - La strategia del governo Meloni sull’immigrazione è incapacità o eversione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Con la mancata convalida del trattenimento dei dodici naufraghi in Albania, il Tribunale di Roma non fa opposizione politica, ma si limita ad applicare norme giuridiche, pronunciando l'ennesima bocciatura giudiziaria di atti palesemente illegittimi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dati nascosti - diritti negati : la strategia del governo sull’aborto - Il silenzio del governo Meloni su questo tema non può essere considerato neutrale. Diritto all’aborto, pochi dati aggiornati e la questione obiezione di coscienza La carenza di dati aggiornati e dettagliati non è un mero problema burocratico. Nel 2021, Lalli e Montegiove, insieme all’associazione Luca Coscioni e alla campagna “Dati bene comune”, hanno formalmente richiesto al ministero della ... (Lanotiziagiornale.it)

Stellantis - De Palma (Fiom) attacca Tavares : “Strategia fallimentare. Il governo gli ha dato tutto senza ritorno - in gioco la dignità del Paese” - . “Non è possibile che in una situazione di questo tipo ci vuole lo stipendio mensile di mille lavoratori soltanto per pagare lo stipendio dell’amministratore delegato – prosegue De Palma – sulla vicenda dell’auto è in gioco la dignità di questo paese rispetto a un amministratore delegato. “Il dato della perdita di Stellantis di quote di mercato in Europa dice di un fallimento della strategia ... (Ilfattoquotidiano.it)

La nuova strategia prevede che gli insegnanti debbano per legge a indirizzare gli alunni sospettati a Prevent - il programma antiterrorismo del governo britannico. Si parla di "radicalizzazione dei giovani" - proprio come nei casi di terrorismo - Secondo la proposta, gli insegnanti sarebbero ad esempio tenuti per legge a indirizzare gli alunni sospettati di misoginia estrema a Prevent, il programma antiterrorismo britannico. La stretta di Londra contro “incel” e violenze sembra essere il primo su iO Donna. Nel Regno Unito la sua popolarità ha raggiunto proporzioni tali che le scuole organizzano laboratori con gli studenti, gli insegnanti ... (Iodonna.it)