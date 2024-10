La Curva Sud: «La Digos ha vietato ogni striscione a partire da Milan-Udinese, senza una precisa motivazione» (Di sabato 19 ottobre 2024) Sportmediaset rilancia il messaggio lanciato attraverso Instagram dalla Curva Sud, il settore più caldo del tifo del Milan. Attraverso un post sul social network, la Curva ha reso noto il divieto imposto dalla Digos. A partire dalla sfida contro l’Udinese, sarà vietato esporre striscioni, bandiere o simboli fino a data da destinarsi: “Dalla partita di oggi – si legge – è vietata l’esposizione degli striscioni e dei relativi simboli di Curva Sud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa. Per solidarietà tutti i gruppi della Curva hanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali“. Ilnapolista.it - La Curva Sud: «La Digos ha vietato ogni striscione a partire da Milan-Udinese, senza una precisa motivazione» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sportmediaset rilancia il messaggio lanciato attraverso Instagram dallaSud, il settore più caldo del tifo del. Attraverso un post sul social network, laha reso noto il divieto imposto dalla. Adalla sfida contro l’, saràesporre striscioni, bandiere o simboli fino a data da destinarsi: “Dalla partita di oggi – si legge – è vietata l’esposizione degli striscioni e dei relativi simboli diSudo, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi per un tempo indefinito euna. Per solidarietà tutti i gruppi dellahanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali“.

