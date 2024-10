“Juventus in 10”: bianconero ‘cacciato’ all’intervallo (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juventus fa i conti con le difficoltà di uno dei calciatori contro la Lazio e i tifosi inveiscono contro di lui: “si gioca in dieci” Partita complicata contro la Lazio per la Juventus che riparte in piena emergenza vista le numerose assenze con cui ha dovuto fare i conti Thiago Motta. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico bianconero ha dovuto fare ricorso a chi finora non aveva trovato molto spazio, come – tra gli altri – Thuram e Douglas Luiz. Francese e brasiliano sono tra i calciatori sui quali c’erano maggiori aspettative alla vigilia di Juventus-Lazio: inevitabile che gli occhi di esperti e tifosi fossero proprio su di loro e il verdetto dopo quarantacinque minuti di gioco è arrivato inesorabile. L’espulsione in avvio partita di Romagnoli non ha agevolato il compito della Juventus che ha faticato a rendersi pericolosa. Calciomercato.it - “Juventus in 10”: bianconero ‘cacciato’ all’intervallo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lafa i conti con le difficoltà di uno dei calciatori contro la Lazio e i tifosi inveiscono contro di lui: “si gioca in dieci” Partita complicata contro la Lazio per lache riparte in piena emergenza vista le numerose assenze con cui ha dovuto fare i conti Thiago Motta. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnicoha dovuto fare ricorso a chi finora non aveva trovato molto spazio, come – tra gli altri – Thuram e Douglas Luiz. Francese e brasiliano sono tra i calciatori sui quali c’erano maggiori aspettative alla vigilia di-Lazio: inevitabile che gli occhi di esperti e tifosi fossero proprio su di loro e il verdetto dopo quarantacinque minuti di gioco è arrivato inesorabile. L’espulsione in avvio partita di Romagnoli non ha agevolato il compito dellache ha faticato a rendersi pericolosa.

SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani : "Questa squadra ha un grande cuore» - Elisa Bartoli è carica per la grande prova: "Sarà dura sfidare la Juventus ma noi vogliamo metterle in difficoltà". Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, le nerazzurre cercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria sul campo del Como. (Sport.quotidiano.net)

Scontro Juventus-Cristiano Ronaldo - fissata l'udienza : obiettivo recuperare quasi 10 milioni - Lo scontro tra la Juventus e Cristiano Ronaldo entra nel vivo: fissata la prima udienza dopo il ricorso del club bianconero, che punta a recuperare... (Calciomercato.com)

Serie A - quote OK per Inter e Juventus contro le romane Napoli in discesa a Empoli - Ad approfittarne per allungare in classifica potrebbe essere il Napoli, che sulla carta disputerà un match più agevole in casa dell'Empoli. In ottica marcatori, sarà sfida tra coppie: Dovbyk e Lautaro, entrambi a segno in Nazionale, saranno supportati da Dybala, che con un gol raggiungerebbe a quota 125 Higuain al terzo posto tra i cannonieri argentini della Serie A, e Thuram, capocannoniere del ... (Liberoquotidiano.it)