Il processo Open Arms. In piazza e in aula, accuse alla ong: "Voleva far cadere Salvini" (Di sabato 19 ottobre 2024) È solo una coincidenza ma certo non sgradita a Matteo Salvini. Nel giorno in cui esplode uno scontro frontale con pochi precedenti tra governo e magistratura, caso vuole che la tormentata vicenda giudiziaria che lo vede a processo a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio viva il suo momento di gloria: l'arringa dell'avvocata e parlamentare leghista Giulia Bongiorno. Nella lunga difesa, la senatrice procede spedita verso la meta: Salvini va assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Mentre lei parla nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, in piazza Politeama va in scena la manifestazione di solidarietà nei confronti del Capitano. Non c'è la folla delle grandi occasioni: parlamentari leghisti quelli sì, precettati con i ministri. "Meglio qui che al tavolo della finanziaria", ironizza il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti.

Processo a Matteo Salvini : la difesa espone posizioni e diritti umani al centro del dibattito - Facebook WhatsApp Twitter In un clima di crescente attenzione mediatica, il processo che vede coinvolto Matteo Salvini ha fatto registrare oggi nuovi sviluppi significativi. “Sono passati cinque anni dalla Missione 65”, ha osservato Camps, sottolineando come, nonostante la sfida, l’organizzazione non abbia perso la speranza nel ristabilire la verità e nel far valere i diritti umani. (Gaeta.it)

Al processo 'Open Arms' Bongiorno chiede l'assoluzione di Salvini. "L'ong voleva far cadere il ministro" - La nave della ong spagnola, aggiunge la legale, rifiuta un primo porto spagnolo "perché troppo distante", le viene proposto "la scorta motovedetta ma rifiuta e dice no a un porto più vicino, Palma di Maiorca". "Quindi ci rivediamo qua nella splendida Palermo, che poi diciamo che è l'aspetto positivo, io vengo in questa splendida città per ogni udienza. (Agi.it)

Processo Open Arms - Bongiorno : assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste” - Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata. Se non ci fossero regnerebbe il caos". . Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa. (Tg24.sky.it)