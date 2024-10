Il Mestre pareggia il derby con il Treviso, finisce 0-0 al Tenni (Di sabato 19 ottobre 2024) finisce senza vincitori nè vinti il derbissimo Treviso-Mestre: al Tenni, sotto una pioggia battente, le due squadre impattano 0-0. Un risultato alla fine giusto per quanto visto in campo: meglio il Mestre sul piano del gioco, qualche occasione per parte ma nel complesso poco per sbloccare Veneziatoday.it - Il Mestre pareggia il derby con il Treviso, finisce 0-0 al Tenni Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)senza vincitori nè vinti il derbissimo: al, sotto una pioggia battente, le due squadre impattano 0-0. Un risultato alla fine giusto per quanto visto in campo: meglio ilsul piano del gioco, qualche occasione per parte ma nel complesso poco per sbloccare

Giacomo Gobbato ucciso a 26 anni a Mestre - ha cercato di difendere una donna da una rapina in strada. L'amico ferito finisce in ospedale - MESTRE - Tentano di difendere una donna rapinata, il malvivente li accoltella: Giacomo Gobbato muore a 26 anni. L'amico ferito alle gambe ricoverato in ospedale. È accaduto... (Ilmattino.it)

