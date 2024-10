Il grattacielo bruciato. Nasce la Torre Seta: 600 giorni di lavori. Spesa di 20 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) I residenti sfollati dalla ex Torre dei Moro: 80 famiglie in attesa di rientrare nei loro appartamenti andati a fuoco il 29 agosto 2021. Le istituzioni: il sindaco Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il prefetto Claudio Sgaraglia, l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Il progettista della nuova Torre Seta che prenderà il posto del grattacielo bruciato: l’architetto Marco Piva. C’erano tutti loro, insieme, ieri mattina, al pian terreno del palazzo di via Antonini, per la cerimonia di avvio dei lavori del nuovo edificio che sarà pronto tra 600 giorni. Sui cartelli del cantiere la data di fine lavori: 19 giugno 2026. L’investimento? Venti milioni di euro. Qualche residenti osserva la data e fa gli scongiuri: l’augurio è che la scadenza sia rispettata, che non ci siano ritardi. Ilgiorno.it - Il grattacielo bruciato. Nasce la Torre Seta: 600 giorni di lavori. Spesa di 20 milioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I residenti sfollati dalla exdei Moro: 80 famiglie in attesa di rientrare nei loro appartamenti andati a fuoco il 29 agosto 2021. Le istituzioni: il sindaco Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il prefetto Claudio Sgaraglia, l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Il progettista della nuovache prenderà il posto del: l’architetto Marco Piva. C’erano tutti loro, insieme, ieri mattina, al pian terreno del palazzo di via Antonini, per la cerimonia di avvio deidel nuovo edificio che sarà pronto tra 600. Sui cartelli del cantiere la data di fine: 19 giugno 2026. L’investimento? Ventidi euro. Qualche residenti osserva la data e fa gli scongiuri: l’augurio è che la scadenza sia rispettata, che non ci siano ritardi.

A Milano nasce Torre Seta - il progetto che dà nuova vita al grattacielo divorato dal fuoco - Le porte del cantiere della Torre dei Moro sono state aperte al pubblico per un’occasione speciale. Oggi, in via Antonini, lì dove il 29 agosto 2021 un grattacielo ha preso fuoco irrimediabilmente, istituzioni, progettisti e tecnici hanno presentato la Torre Seta. Così, a distanza di tre anni... (Milanotoday.it)

Dalla Torre dei Moro alla nuova Torre Seta - al via i lavori per la rinascita del grattacielo andato a fuoco - Per la Torre e' stato creato anche un logo, che verrà  presentato, il cui concept basa le radici nel passato dell'edificio, ma proiettandolo nel presente e nel futuro. Inoltre, sempre considerando i nuovi materiali selezionati, l'alluminio presso piegato verniciato a polvere per la facciata, completamente riciclabile, contribuirà  a minimizzare l'impatto ambientale del progetto, garantendo quindi ... (Ilgiorno.it)

