Gettato in mare con le mani legate sul corpo del 20enne salvato poche lesioni | è giallo a Santo Spirito

È giallo su quanto successo ad un 20enne salvato da un pescatore nel mare tra gli scogli di San Severo (Bari) dopo essere stato Gettato con le mani legate dietro alla schiena. Lui avrebbe raccontato di essere stato picchiato e violentato da una baby gang, poi avrebbe cambiato versione. Nessuna lesione evidente o trauma su corpo.

