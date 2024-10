Germania, allarme bomba su aereo indiano: atterraggio d’emergenza a Francoforte (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un aereo indiano con a bordo 147 passeggeri in volo da Nuova Delhi a Londra è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a Francoforte dopo un allarme bomba. Lo ha riferito la polizia tedesca, secondo cui la minaccia della presenza di un ordigno è arrivata tramite un post su X, con cui si L'articolo Germania, allarme bomba su aereo indiano: atterraggio d’emergenza a Francoforte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uncon a bordo 147 passeggeri in volo da Nuova Delhi a Londra è stato costretto ad und'emergenza adopo un. Lo ha riferito la polizia tedesca, secondo cui la minaccia della presenza di un ordigno è arrivata tramite un post su X, con cui si L'articolosuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Falso allarme bomba : evacuati studenti in una scuola di Latina - L’incidente ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 17 ottobre ed è stato gestito con rapidità dai carabinieri e dagli artigieri, i quali hanno confermato che non vi erano ordigni esplosivi. Segnalate le informazioni alla Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, la dirigente ha attivato le procedure di evacuazione previste per situazioni di emergenza. (Gaeta.it)