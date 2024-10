Genoa-Bologna 2-2: il tabellino (Di sabato 19 ottobre 2024) Genoa-Bologna 2-2 (0-1) RETI: 37` pt Orsolini (B); 11` st Odgaard (B), 24` st e 41` st Pinamonti (G). ASSIST: 37` pt Moro (B); 28` st Ekhator ( Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)2-2 (0-1) RETI: 37` pt Orsolini (B); 11` st Odgaard (B), 24` st e 41` st Pinamonti (G). ASSIST: 37` pt Moro (B); 28` st Ekhator (

Serie A | Como-Parma 1-1 - Genoa-Bologna 2-2 : la cronaca delle partite - All. . Pecchia. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. it seguirĂ in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, la Serie A torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. (Calciomercato.it)

Orgoglio Genoa - rimonta il Bologna dallo 0-2. Il Como acciuffa il Parma con Nico Paz - Due pareggi sono i risultati degli anticipi pomeridiani dell'ottava giornata di campionato: Genoa-Bologna 2-2 (decisivo Pinamonti con una doppietta per i liguri) e Como-Parma 1-1.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Genoa - rimonta clamorosa sul Bologna : Pinamonti show - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Tanto da passare in vantaggio al minuto 37 con Orsolini, prima del raddoppio nella ripresa – al 56? – con la rete di Odgaard. Quello che sembra un altro pomeriggio amaro per i tifosi del Genoa, però, si trasforma rapidamente in una clamorosa rimonta nel giro di poco più di un quarto d’ora. (Inter-news.it)