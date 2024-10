G7, Crosetto apre ufficialmente i lavori: riuniti a Napoli i ministri della Difesa (Di sabato 19 ottobre 2024) Prima volta del vertice dei ministri in Italia. Città blindata, ira dei residenti tra pioggia e chiusure Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. Crosetto ha mostrato Sbircialanotizia.it - G7, Crosetto apre ufficialmente i lavori: riuniti a Napoli i ministri della Difesa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prima volta del vertice deiin Italia. Città blindata, ira dei residenti tra pioggia e chiusure Il ministro, Guido, ha apertodel G7al Palazzo reale di. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce iha mostrato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Difesa a Napoli - Crosetto apre lavori - Presenti tutti i ministri della Difesa dei Paesi membri del G7. Sul tavolo, la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, la situazione in Africa e Indo-Pacifico. Nel Cortile d'onore si è tenuta la cerimonia di saluto con il ministro Crosetto che ha accolto le delegazioni. Partecipano ai lavori della riunione ministeriale anche il segretario generale della Nato, Rutte, e l'Alto Rappresentante per ... (Televideo.rai.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in ... (Webmagazine24.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Crosetto ha mostrato sorridente ai giornalisti un cornetto regalatogli ieri a Napoli, un gesto di scaramanzia prima dei […]. (Periodicodaily.com)