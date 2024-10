FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Udinese: Paulo Fonseca ritrova Pavlovic, fuori Rafael Leao (Di sabato 19 ottobre 2024) Alle 18.00 il Milan attende l’Udinese di Kosta Runjaic: Paulo Fonseca sceglie Pavlovic, fuori Rafael Leao. Le scelte In uno degli anticipi del sabato, il Milan di Paulo Fonseca è chiamato al test della verità contro i friulani di Kosta Runjaic. Alle 18.00 il calcio d’inizio di una partita tanto attesa soprattutto per il momento dello spogliatoio rossonero, che continua a traballare. Dopo la rovinosa sconfitta a Firenze, complice degli episodi controversi e un Theo non brillante, il tecnico portoghese cambia tanti uomini nell’undici titolare. Difesa completamente rivoluzionata, visto anche l’infortunio di Gabbia, che lascia spazio a Pavlovic e Thiaw al posto di Tomori. In avanti fuori Rafael Leao, c’è Chukwueze con Pulisic e Okafor al posto di Abraham dietro a Morata. Dailymilan.it - FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Udinese: Paulo Fonseca ritrova Pavlovic, fuori Rafael Leao Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Alle 18.00 ilattende l’di Kosta Runjaic:sceglie. Le scelte In uno degli anticipi del sabato, ildiè chiamato al test della verità contro i friulani di Kosta Runjaic. Alle 18.00 il calcio d’inizio di una partita tanto attesa soprattutto per il momento dello spogliatoio rossonero, che continua a traballare. Dopo la rovinosa sconfitta a Firenze, complice degli episodi controversi e un Theo non brillante, il tecnico portoghese cambia tanti uomini nell’undici titolare. Difesa completamente rivoluzionata, visto anche l’infortunio di Gabbia, che lascia spazio ae Thiaw al posto di Tomori. In avanti, c’è Chukwueze con Pulisic e Okafor al posto di Abraham dietro a Morata.

