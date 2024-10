Gaeta.it - Femminicidio a Civitavecchia: donna di 56 anni trovata morta in stazione, indagato l’ex compagno

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un tragico evento si è verificato nella notte a, dove unadi 56è stata rinvenuta senza vita in un edificio del parcheggio dellaferroviaria. Questo caso dimette nuovamente in luce l'emergenza della violenza di genere in Italia e le fragilità del sistema di protezione attivo per le vittime. Le indagini sono subito partite, rivelando dettagli inquietanti sul passato dell'aggressore e sulle misure di sicurezza che sembrano non aver funzionato. Il ritrovamento della vittima e il ruolo delle forze dell'ordine Intorno alle 2.30 di ieri, una segnalazione ha allertato le forze dell'ordine su un possibile episodio di violenza. Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto il corpo di unaprivo di vita.