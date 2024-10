“Felicissima festa”, Monica Sarnelli lunedì sul palco dell’Augusteo (Di sabato 19 ottobre 2024) “Felicissima festa” al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca D’Aosta 263) con Monica Sarnelli, protagonista lunedì 21 ottobre, con inizio alle 21, di uno spettacolo evento nato per festeggiare tre importanti compleanni del suo percorso artistico: vent’anni di “Lazzare Felici” (2004/2024), il suo progetto discografico dedicato a Napoli; ventotto anni di “Un Posto al Sole” (1996/2024), la sua voce in sigla dal 21 ottobre 1996; trent’anni di RitmiUrbani (1994/2024), format tv innovativo, da molti considerato un cult. Ideazione e regia di Dario Andreano. Testi di Ciro Andreano, Francesca Andreano, Monica Sarnelli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “” al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca D’Aosta 263) con, protagonista21 ottobre, con inizio alle 21, di uno spettacolo evento nato per festeggiare tre importanti compleanni del suo percorso artistico: vent’anni di “Lazzare Felici” (2004/2024), il suo progetto discografico dedicato a Napoli; ventotto anni di “Un Posto al Sole” (1996/2024), la sua voce in sigla dal 21 ottobre 1996; trent’anni di RitmiUrbani (1994/2024), format tv innovativo, da molti considerato un cult. Ideazione e regia di Dario Andreano. Testi di Ciro Andreano, Francesca Andreano,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un evento imperdibile : “Felicissima Festa” al Teatro Augusteo di Napoli celebra la carriera di Monica Sarnelli - Monica Sarnelli, come giovane protagonista della trasmissione, ha avuto un ruolo fondamentale nel suo successo e, in “Felicissima Festa”, ripercorrerà quei momenti che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Questo legame profondo è stato un tema centrale nel suo percorso artistico e, durante lo spettacolo, verrà evidenziato attraverso aneddoti che riveleranno il dietro le quinte di una delle ... (Gaeta.it)

Monica Sarnelli in “Felicissima Festa” al teatro Augusteo - “Felicissima Festa” al teatro Augusteo di Napoli con Monica Sarnelli, protagonista lunedì 21 ottobre, con inizio alle 21, di uno spettacolo evento nato per festeggiare tre importanti compleanni del suo percorso artistico: vent’anni di “Lazzare Felici” (2004/2024), il suo progetto discografico... (Napolitoday.it)

Monica Sarnelli in concerto a Bacoli - L’evento è stato realizzato dal Comune di Bacoli nell’ambito della Festa di Sant’Anna, Patrona della città. . Stasera, alle ore 21, nella Villa Comunale di Bacoli, Monica Sarnelli si esibirà in un concerto di musica napoletana dedicato alle donne dal titolo “Napoli Sound”. Programma: canzoni di ogni epoca si uniscono in un continuo musicale il passato ed il […] The post Monica Sarnelli in ... (Ilblogdigio.it)