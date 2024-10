Ilrestodelcarlino.it - Fano Giulini, che carica: "Felice di essere in questo team"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Vigilia della terza di campionato per ilCalcio che ieri ha completato la preparazione settimanale in vista del match di domani contro il Casa33 a Villa San Martino di Pesaro. Cresciuto nelle giovanili dell’Alma, l’anno scorso in prestito all’Urbania, in Promozione, dove ha fatto qualche apparizione, Federico, portiere classe 2005, è uno dei tanti ragazzi fanesi che puntano adprotagonisti nel nuovoCalcio. "La società è riuscita a costruire una squadra forte – ha detto- sia dentro che fuori dal campo con un obbiettivo comune, quello di stupire! Sonodi far parte diprogetto e fiducioso sul proseguimento della stagione, avendo alle spalle persone competenti nel portare avanti questa squadra. Poi ci ha fatto molto piacere a tutti noi del gruppo vedere il sostengo delle tante persone alla nostra prima partita in casa sabato scorso".