Fabregas: "L'Inter è fortissima ma il Napoli non mollerà" (Di sabato 19 ottobre 2024) Fabregas Intervista. Il ritorno in Serie A per il Como non è stato dei più semplici anche se, nelle ultime settimane, i lariani hanno cominciato a raccogliere qualche punto grazie ai gol di Cutrone Ilnerazzurro.it - Fabregas: "L'Inter è fortissima ma il Napoli non mollerà" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di sabato 19 ottobre 2024)vista. Il ritorno in Serie A per il Como non è stato dei più semplici anche se, nelle ultime settimane, i lariani hanno cominciato a raccogliere qualche punto grazie ai gol di Cutrone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabregas : «In Serie A l’Inter la più forte. Inzaghi? Ruberei questo!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inzaghi? Ruberei questo!») © Inter-News. Le sue parole a Sport Mediaset. Ma il Napoli di Antonio Conte starà lì, perché sa come vincere lo scudetto. Poi esalta una prerogativa del gioco di Inzaghi. Fabregas non ha dubbi sull’Inter di Simone Inzaghi ANARCHIA TOTALE – Poi alla domanda su cosa ruberebbe ad Inzaghi, Fabregas risponde senza esitazione: «A ... (Inter-news.it)

Chiariello : “Vittoria difficilissima - Fabregas merita i complimenti. Ma nello spogliatoio del Napoli è intervenuto il condottiero” - . Chiariello ha aperto il suo intervento con una nota cautelare: “Non dobbiamo farci ingannare dal risultato. Entra Neres e manda al manicomio tutti, compreso gli spettatori, per le sue grandi qualità di giocoliere ma non fine a sé stesso”. Ricordo che Beccalossi vinse un contrasto contro un contrato tedesco, perché conta la postura del corpo e come carichi sul pallo e riesci a portare il ... (Napolipiu.com)

Minotti intervista Fabregas : “Sei l’idolo dei miei figli”. Cesc lo interrompe - è colpito - Continua a leggere . Il tecnico spagnolo lo interrompe per ringraziarlo: "È la cosa più bella che mi hanno detto stasera". Minotti ha qualcosa da dire a Fabregas prima di chiedergli della partita persa dal Como a Napoli: "Sei stato sempre l'idolo dei miei figli, quindi per me è un onore poter parlare con te". (Fanpage.it)