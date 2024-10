F1: Gp Stati Uniti, pole Verstappen nella Sprint, terzo Leclerc (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Max Verstappen ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Sul circuito di Austin l’olandese della Red Bull ha chiuso in 1’32?833, precedendo di 12 millesimi la Mercedes di George Russell. Lapresse.it - F1: Gp Stati Uniti, pole Verstappen nella Sprint, terzo Leclerc Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Maxha registrato il miglior tempo nelle qualifichedel Gran Premio deglidi Formula 1. Sul circuito di Austin l’olandese della Red Bull ha chiuso in 1’32?833, precedendo di 12 millesimi la Mercedes di George Russell.

