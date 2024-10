Ex Milan, Caldara rinato a Modena: la cura Bisoli lo riporta al gol, 1077 giorni dopo (Di sabato 19 ottobre 2024) Da quando è arrivato a Modena, Mattia Caldara le ha sempre giocate tutte (tranne contro lo Juve Stabia, sfida saltata a causa della squalifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Da quando è arrivato a, Mattiale ha sempre giocate tutte (tranne contro lo Juve Stabia, sfida saltata a causa della squalifica

Modena-Palermo 2 a 2 | Gliozzi e Caldara rimontano lo svantaggio - un punto a testa per le due squadre - com Parte forte il Palermo che dopo appena due minuti centra il palo con Henry che cerca di girare un cross in rete. Il Modena reagisce subito e ci prova con Dellavalle che trova il tiro su una palla messa in mezzo ma Diakité salva. Al 10' ancora i gialloblù sono in attacco e Desplanches... (Modenatoday.it)

Fiocco azzurro in casa Modena : è nato Leonardo Caldara - figlio del difensore - L'articolo Fiocco azzurro in casa Modena: è nato Leonardo Caldara, figlio del difensore sembra essere il primo su CalcioWeb. “Fiocco azzurro in casa gialloblù. C”, scrive il club. A Leonardo il benvenuto del presidente Carlo Rivetti e di tutta la famiglia del Modena F. . È nato Leonardo Caldara, terzo genito di Mattia e Nicole. (Calcioweb.eu)

Serie B 2024/2025 : 2-2 tra Cesena e Modena - Caldara espulso per un’entrata killer - Il pari, alla fine, è giusto. Finisce 2-2 l’anticipo della quinta giornata di Serie B 2024/2025 tra Cesena e Modena. . All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi sono i padroni di casa a finire sotto per effetto del gol ospite di Mendes, quindi c’è il ribaltone prima dell’intervalo con Bastoni e il rigore di Shpendi, nella ripresa Zaro riporta il risultato in parità e Caldara viene espulso per un’entrata ... (Sportface.it)