Endless Love replica puntata 19 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 19 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 260, 261 e 262 in replica streaming. Kemal, finalmente in grado di abbracciare Deniz e confermare la sua intuizione di essere il padre, comunica a Nihan di voler trovare una soluzione che coinvolga tutti e tre. Kemal e Nihan discutono. Lui è determinato ad unire definitivamente il loro destino e propone a Nihan una fuga o una convivenza. Lei è contraria e lo prega di avere pazienza. Nihan, dopo essere stata rianimata in ambulanza, giunge in ospedale in condizioni critiche. Durante l'operazione, i medici notano che ha un'emorragia interna e ha urgente bisogno di sangue.

Endless Love : Nihan ha sbagliato a nascondere la verità su Deniz a Kemal? Ecco che cosa ne pensiamo - . Ma la protagonista avrà fatto bene oppure no? Ecco la nostra opinione al riguardo. Kemal, infatti, ha appena scoperto che la piccola Deniz è sua figlia: Nihan glielo ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. . Endless Love continua a tenerci incollati allo schermo della TV, ed in questi giorni forse ancora di più. (Comingsoon.it)

Beautiful - Endless Love e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 19 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Endless Love - replica puntata 18 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Nella puntata odierna Kemal legge il diario di Nihan su Deniz e si emoziona, riflettendo sulle esperienze che ha perso, ignaro di ciò che stava realmente accadendo. . Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 259 in replica streaming. Nuovo appuntamento oggi – venerdì 18 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). (Superguidatv.it)