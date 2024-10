Biccy.it - Edoardo Tavassi su Sonia Bruganelli: “Ora piange, ma quello che ha fatto a me?”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Era la primavera del 2023 quando, dalla sua poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, ha attaccato duramente e sul personalee ora lui, alla luce dei recenti comportamenti di lei a Ballando con le Stelle, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo hafra le pagina di FanPage. “Vogliamo comparareche è stato detto a lei conche abbiamo subito io, Micol Incorvaia e Giaele De Donà? Non è paragonabile. Non sto godendo perche le sta accadendo. Penso solo che potrebbe cavarsi d’impaccio accettando le critiche, visto che lei ha sparato a zero sugli altri. Se le dicono che è piccola sul palco non può mettere in mezzo la figlia alla quale al massimo interessa che sia una brava madre.