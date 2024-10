Dzeko senza freni su Lukaku in finale di Champions con l’Inter: “Ha avuto 30 minuti e poi…” (Di sabato 19 ottobre 2024) Dzeko ripensa ancora alla finale di Champions League, giocata da titolare al posto di Lukaku: "Secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina?" Fanpage.it - Dzeko senza freni su Lukaku in finale di Champions con l’Inter: “Ha avuto 30 minuti e poi…” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ripensa ancora alladiLeague, giocata da titolare al posto di: "Secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina?"

Dzeko punge Lukaku : «Nella finale di Champions ebbe 30 minuti per fare la differenza e invece…» - Poi col tempo l’ho capito e l’ho rispettato, anche perché all’Inter mi hanno trattato benissimo. L'articolo Dzeko punge Lukaku: «Nella finale di Champions ebbe 30 minuti per fare la differenza e invece…» sembra essere il primo su ilNapolista. . Mi sembrò molto strano, ecco. Però poi entri e fai la differenza, se riesci: anche lui ha avuto 30 minuti a disposizione, è entrato sullo 0-0 e poi…». (Ilnapolista.it)

Lukaku : “Importante vincere - ogni partita è una finale. Meret ci ha salvato. Scudetto? Ecco cosa vi dico” - Sulle prospettive per lo scudetto, preferisco non commentare. Con il morale alto e una preparazione meticolosa, il Napoli si prepara ora ad affrontare le prossime sfide con la determinazione di chi punta in alto. Il Napoli trionfa contro il Cagliari: Lukaku esprime fiducia per il futuro e elogia il portiere Meret per le sue prestazioni decisive. (Napolipiu.com)

Lukaku vuole lottare con l’Inter : «Da qui alla fine ogni partita sarà una finale!» - Le parole dell’ex nerazzurro autore di uno dei gol della sfida dell’Unipol Domus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lukaku vuole lottare con l’Inter: «Da qui alla fine ogni partita sarà una finale!») © Inter-News. (Inter-news.it)