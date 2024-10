Dzeko: “Napoli da scudetto è già in modalità Conte”. Poi la frecciata a Lukaku (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attaccante bosniaco parla di scudetto, Napoli e del rapporto con Lukaku Edin Dzeko ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato della lotta scudetto, di Romelu Lukaku e delle ambizioni dell’Inter. L’attaccante bosniaco ha sottolineato come il Napoli sembri già in modalità “Conte”, elogiando l’organizzazione e la mentalità della squadra partenopea. Rivalità con Lukaku e le scelte di Inzaghi Dzeko ha commentato il rapporto con Lukaku e la scelta dell’allenatore Simone Inzaghi di puntare su di lui nei momenti chiave: “Mah, tutti possono parlare Però io dico: secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina? E poi lo fa nella finale di Champions? Io ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare all’Inter“. Napolipiu.com - Dzeko: “Napoli da scudetto è già in modalità Conte”. Poi la frecciata a Lukaku Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attaccante bosniaco parla die del rapporto conEdinha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato della lotta, di Romelue delle ambizioni dell’Inter. L’attaccante bosniaco ha sottolineato come ilsembri già in”, elogiando l’organizzazione e la mentalità della squadra partenopea. Rivalità cone le scelte di Inzaghiha commentato il rapporto cone la scelta dell’allenatore Simone Inzaghi di puntare su di lui nei momenti chiave: “Mah, tutti possono parlare Però io dico: secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina? E poi lo fa nella finale di Champions? Io ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare all’Inter“.

