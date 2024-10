Conte lo Spietato. Ha colpito Grillo nei sentimenti (il denaro) e ha distrutto Renzi (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha steso Matteo Renzi, e ha sbaragliato pure Beppe Grillo. Altro che Zelig, altro che trasformista. Traditore a chi? Giuseppe Conte, fateci il favore, da oggi in poi è lo Spietato, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Conte lo Spietato. Ha colpito Grillo nei sentimenti (il denaro) e ha distrutto Renzi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha steso Matteo, e ha sbaragliato pure Beppe. Altro che Zelig, altro che trasformista. Traditore a chi? Giuseppe, fateci il favore, da oggi in poi è lonuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Conte lo Spietato. Ha colpito Grillo nei sentimenti (il denaro) e ha distrutto Renzi - Il capo del M5s ne ammazza più dello straniero dagli occhi di ghiaccio di Clint Eastwood. Al comico ha tolto i 300 mila euro l’anno di consulenza, a Renzi il simbolo. Finirà che il leader di Iv pur di ... (ilfoglio.it)

