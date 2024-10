Catania, uomo trascinato da un fiume d’acqua in via Etnea, salvato per miracolo da una donna (Di sabato 19 ottobre 2024) Questo weekend l’Italia intera è sferzata dal maltempo e in Sicilia è scattata l’allerta arancione per la giornata di oggi 19 ottobre. Tra le città più duramente colpite c’è Catania, investita da violentissimi temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Alcune strade della città si sono trasformate in veri fiumi in piena con il livello dell’acqua cresciuto pericolosamente minuto dopo minuto. In mattinata un uomo a bordo del suo scooter in via Etnea è stato letteralmente travolto e trascinato via da un fiume d’acqua ed è stato tempestivo l’intervento coraggioso di una donna che l’ha afferrato e l’ha tratto in salvo. Il salvataggio miracoloso di un uomo Via Etnea si è trasformata in un fiume in piena che ha travolto tutto e tutti. Un uomo è stato sorpreso a bordo del suo scooter ed è stato letteralmente travolto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Questo weekend l’Italia intera è sferzata dal maltempo e in Sicilia è scattata l’allerta arancione per la giornata di oggi 19 ottobre. Tra le città più duramente colpite c’è, investita da violentissimi temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Alcune strade della città si sono trasformate in veri fiumi in piena con il livello dell’acqua cresciuto pericolosamente minuto dopo minuto. In mattinata una bordo del suo scooter in viaè stato letteralmente travolto evia da uned è stato tempestivo l’intervento coraggioso di unache l’ha afferrato e l’ha tratto in salvo. Il salvataggioso di unViasi è trasformata in unin piena che ha travolto tutto e tutti. Unè stato sorpreso a bordo del suo scooter ed è stato letteralmente travolto.

