Carta dedicata a te 2025: in arrivo nuovi pagamenti, ma importi ridotti? (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il governo Meloni ha sciolto ogni dubbio sul futuro della Carta dedicata a Te, conosciuta anche come "social card". Questa misura di sostegno, introdotta nel 2023 per aiutare le famiglie ad affrontare l'elevata inflazione, è stata prorogata con successo nel 2024, anno in cui l'importo e il numero dei beneficiari erano stati aumentati. Tuttavia, per il 2025, molti si chiedevano quale sarebbe stato il destino della Carta, considerando che le condizioni economiche che avevano giustificato la sua creazione sono ora cambiate: l'inflazione è rientrata entro livelli gestibili, i prezzi del carburante non destano preoccupazione, e non si prevedono rincari delle bollette. Anche per chi ha un mutuo, il nuovo anno dovrebbe portare ad una riduzione delle rate.

