.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, c’è il Sora

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle ore 15 settima giornata nel girone F, 19 Ottobre 2024 – Unaancora con molte assenze torna al Bianchelli per affrontare ilnella settima giornata diD. I laziali, avversari anche nello scorso torneo, si presentano adopo un buon avvio che li vede attualmente a quota 9 in classifica. Lanon avrà Alonzi, infortunato almeno fino a marzo 2025, non avrà Tomba, i cui esami di giovedì hanno confermato che la lussazione alla spalla che lo terrà fuori almeno un mese e mezzo, non avrà Kone, assente a Fermo e ancora non recuperato dalla botta subita in allenamento prima del match del Recchioni e non avrà nemmeno Shakur, arrivato ain settimana in prova.