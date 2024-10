Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 5^ giornata (Di sabato 19 ottobre 2024) In Prima B Osimo e Montemarciano non segnano e pareggiano, ne approfitta l’Olimpia Marzocca che vede a un punto la vetta. Vincono Castelfrettese, Ostra, Borgo Minonna e Real Cameranese, lo Staffolo ferma sul pari il Borghetto. Nel girone C, Prima vittoria in Prima Categoria per l’Argignano. In Seconda C Le Torri Castelplanio e Cupramontana in testa; nell’F vittorie di misura per Cingolana SF e Villa Strada IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Continua l’equilibrio dopo la quinta giornata di Prima e Seconda Categoria. Nel girone B di Prima, in particolare, le capoliste Osimo 2011 e Montemarciano sono fermate sul pari senza reti da Labor e Castelbellino. Ne approfitta per balzare a -1 dalla vetta l’Olimpia Marzocca, vincente per 0-1 contro la Sampaolese. .com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 5^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) InB Osimo e Montemarciano non segnano e pareggiano, ne approfitta l’Olimpia Marzocca che vede a un punto la vetta. Vincono Castelfrettese, Ostra, Borgo Minonna e Real Cameranese, lo Staffolo ferma sul pari il Borghetto. Nel girone C,vittoria inper l’Argignano. InC Le Torri Castelplanio e Cupramontana in testa; nell’F vittorie di misura per Cingolana SF e Villa Strada IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 19 ottobre– Continua l’equilibrio dopo la quintadi. Nel girone B di, in particolare, le capoliste Osimo 2011 e Montemarciano sono fermate sul pari senza reti da Labor e Castelbellino. Ne approfitta per balzare a -1 dalla vetta l’Olimpia Marzocca, vincente per 0-1 contro la Sampaolese.

