Buchmesse, Baricco: letteratura e impegno sono due gesti distanti (Di sabato 19 ottobre 2024) Francoforte, 19 ott. (askanews) – Alessandro Baricco è uno dei protagonisti degli eventi organizzati dall'Italia come Paese Ospite d'onore alla Buchmesse di Francoforte. Intervenuto nell'Arena davanti a una sala piena, lo scrittore ha scelto di parlare di letteratura e impegno civile. "Il gesto con cui si fa la letteratura e il gesto con cui si pratica l'impegno civile – ha detto Baricco dal palco – sono due gesti abbastanza lontani. Non bisogna pensare che si diano in natura vicini, né bisogna pensare, io credo, che li si debba avvicinare. Implicano e prevedono una postura differente nei confronti del mondo. Devi proprio cambiare postura per passare da un gesto all'altro". La metafora scelta da Baricco è stata quella di un tappeto, il mondo sta sulla superficie, la letteratura sotto, indaga la trama nascosta più che l'evidenza che sta alla luce del sole.

