BALLANDO, BONOLIS SGRIDA L’EX MOGLIE: “POSSIBILE CHE NON RIESCI A NON SBOTTARE?” (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono tanti i vip che non si perdono una puntata di BALLANDO con le Stelle, compreso Paolo BONOLIS che ogni settimana segue le danze e le polemiche di Sonia Bruganelli. Terminato il lungo matrimonio, tra i due prosegue una solida amicizia e un altrettanto solido sodalizio professionale. Non mancano però consigli e anche rimproveri. Dopo avermi vista a BALLANDO, nella seconda puntata, (Paolo BONOLIS, ndr) mi ha detto: POSSIBILE che non RIESCI a non SBOTTARE? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria. Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo. Così la Bruganelli al Corriere della Sera. Bubinoblog - BALLANDO, BONOLIS SGRIDA L’EX MOGLIE: “POSSIBILE CHE NON RIESCI A NON SBOTTARE?” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono tanti i vip che non si perdono una puntata dicon le Stelle, compreso Paoloche ogni settimana segue le danze e le polemiche di Sonia Bruganelli. Terminato il lungo matrimonio, tra i due prosegue una solida amicizia e un altrettanto solido sodalizio professionale. Non mancano però consigli e anche rimproveri. Dopo avermi vista a, nella seconda puntata, (Paolo, ndr) mi ha detto:che nona non? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria. Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo. Così la Bruganelli al Corriere della Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BALLANDO - BONOLIS SGRIDA L’EX MOGLIE : “POSSIBILE CHE NON RIESCI A NON SBOTTARE?” - Non mancano però consigli e anche rimproveri. Così la Bruganelli al Corriere della Sera. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo. Dopo avermi vista a Ballando, nella seconda puntata, (Paolo Bonolis, ndr) mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi ... (Bubinoblog)

Sonia Bruganelli rivela che Paolo Bonolis l’ha “rimproverata” dopo averla vista a Ballando - Cosa ha detto Paolo Bonolis a Sonia Bruganelli L'articolo Sonia Bruganelli rivela che Paolo Bonolis l’ha “rimproverata” dopo averla vista a Ballando proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto - Nonostante la sua lunga esperienza in televisione come opinionista, dove spesso ha dimostrato un carattere diretto e talvolta arrogante, Sonia ora riflette sui suoi atteggiamenti passati: Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Sonia riflette anche sulla sua immagine pubblica, segnata da episodi come la famosa foto dell’aereo privato, che le è valsa il soprannome ... (Isaechia.it)