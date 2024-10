Gaeta.it - Ancona, polizia di quartiere continua a sensibilizzare gli anziani contro le truffe

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questura dista portando avanti una campagna di sensibilizzazione destinata agli, con l’intento di proteggerli dalle insidioseche si registrano sul territorio. Gli incontri si svolgono nei principali centri di aggregazione della provincia, mirando a offrire informazioni utili e strumenti pratici per riconoscere e prevenire attacchi fraudolenti. A oggi, oltre 400hanno beneficiato di queste sessioni informative, e nuovi eventi sono già in programma. La campagna informativa: un progetto per la sicurezza degliLa campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dal Questore disi è strutturata in più fasi, iniziando il 16 aprile, con una lettera inviata a tutte le famiglie.