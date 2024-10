Zdenek Zeman ricoverato di nuovo per una lieve ischemia

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ricovero in ospedale per l’ex allenatore di Roma e Lazio Zden?k. Il 77enne si trova alla clinica “Pietrangeli” di Pescara per fare dei controlli in seguito a una. È l’ennesimo problema per il tecnico che era stato colpito a dicembre da un malore. A febbraio poi aveva dovuto rinunciare alla panchina della squadra biancoazzurra per i suoi problemi di salute. Era stato operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini. L'articolodiper unaproviene da Open.