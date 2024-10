Wta Tokyo 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 500 di Tokyo 2024, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre. Penultima settimana di tornei prima sul circuito femminile prima delle WTA Finals di Riyadh, anche se tutto è delineato in quanto alle partecipanti del torneo previsto in Arabia Saudita. Non a caso diverse giocatrici di alto livello hanno rinunciato al torneo nipponico: tra queste Pegula, Navarro e Collins. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 500 di Tokyo 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edel Wta 500 di, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre. Penultima settimana di tornei prima sul circuito femminile prima delle WTA Finals di Riyadh, anche se tutto è delineato in quanto alle partecipanti del torneo previsto in Arabia Saudita. Non a caso diverse giocatrici di alto livello hanno rinunciato al torneo nipponico: tra queste Pegula, Navarro e Collins. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 500 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

