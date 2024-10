Wta Ningbo | Badosa domina Haddad Maia ok Andreeva

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di quarti di finale a, in Cina, e ad Osaka, in Giappone, dove si stanno disputando i tornei rispettivamente 500 e 250. Continua il grande torneo di Paula, che prosegue la risalita in classifica Wta, dopo essere uscita dai 100, ein due set. 6-3 6-2 a favore della spagnola, che in semifinale affronterà la testa di serie numero 5 Daria Kasatkina. La russa è uscita vincente dalla battaglia con la kazaka Putinseva in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(6). Avanza anche la giovanissima Mirra, che vince il primo set con Krejcikova e poi approfitta del ritiro della ceca sul 3-2 nel secondo parziale per accedere alle semifinali. Interrotto per pioggia il match tra Kalinskaya e Muchova sull’1-0 per la russa nel terzo e decisivo set. Ad Osaka la grande favorita è la classe 2002 Diane Parry.