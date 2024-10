Ilfattoquotidiano.it - Vince Trump e finisce la deterrenza Usa in Europa: cosa può succedere?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Da circa 20 giorni i sondaggi sulle presidenziali americane segnalano una rimonta di Donaldsu Kamala Harris: i due candidati risultano ormai appaiati. E i sondaggi spesso sottovalutano la forza dei candidati populisti. Inoltre, nelle settimane prima del voto, alcune potenze straniere potrebbero accrescere le loro interferenze (come avvenne nel 2016), o anche alimentare le tensioni internazionali, per favorire “The Donald”. La probabilità chediventi il prossimo presidente americano è dunque alta (secondo gli scommettitori). Quali sarebbero le conseguenze per gli Usa e l’? In economia, Harris farebbe meno deficit, meno protezionismo, più tasse sui ricchi. Conseguenze: minori tassi, dollaro debole, deficit commerciali contenuti (!), banche più solide, borsa meno esuberante e volatile, minore inflazione, minori diseguaglianze.