Viale Campania coi cerotti. Conclusi i lavori più urgenti ma si viaggia ancora a metà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è concluso ieri, dopo tre settimane di lavori, l'intervento urgente di BrianzAcque per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore di Viale Campania, allo scopo di evitare nuovi cedimenti. Ma è ancora troppo presto per tornare alla viabilità precedente al crollo di dieci mesi fa. La circolazione sul Viale nevralgico della città resta ancora a una corsia per senso di marcia, in attesa di una soluzione definitiva. Il "cantiere invisibile" intanto ha chiuso i battenti: tutti i lavori di consolidamento si sono svolti senza operai visibili all'esterno, perché all'interno della grande condotta fognaria, vecchia di un secolo e paragonabile per forma e dimensioni ad una galleria sotterranea, alta 2 metri e larga 3.

