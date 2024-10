Panorama.it - Una lotta al gusto di nocciola

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un settore goloso sotto tutti i punti di vista, industriale oltre che gastronomico. Le creme spalmabili allahanno fanno leccare i baffi addirittura al re del Marocco che è sbarcato a Govone, provincia di Cuneo, per comprare il 100 per cento di Nutkao. L’azienda piemontese, da 320 milioni di euro di ricavi, è nota perché produce crema allaper conto di Esselunga, Conad, Carrefour, Walmart oltre ad altre private label della distribuzione tra Stati Uniti ed Europa. Fondata nel 1982 da Giuseppe Braida dopo una lunga esperienza alla Ferrero, Nutkao ora entra nella holding Al Mada, società di investimento partecipata in larghissima parte dal re Mohammed VI e dalla sua dinastia. L’operazione, realizzata tramite Teralys, il braccio operativo del gruppo specializzato in investimenti nell’agroalimentare, ha richiesto un esborso di 450 milioni.