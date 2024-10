Ucraina, media Seul: “Nord Corea manda 12mila soldati a sostegno Russia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap riferisce che l’intelligence di Seul ha scoperto che la Corea del Nord ha destinato 12mila soldati al sostegno della guerra della Russia contro l’Ucraina. Yonhap riporta che, secondo il National Intelligence Service (Nis), gli 007 sudCoreani, i soldati NordCoreani hanno già lasciato il Paese. Riunione d’emergenza in Corea del Sud Il Nis al momento non ha confermato la notizia, ma l’ufficio presidenziale della Corea del Sud ha dichiarato in un comunicato che il presidente Yoon Suk Yeol ha presieduto una riunione di emergenza venerdì per discutere dell’invio di truppe NordCoreane in Ucraina. Lapresse.it - Ucraina, media Seul: “Nord Corea manda 12mila soldati a sostegno Russia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’agenzia di stampa sudna Yonhap riferisce che l’intelligence diha scoperto che ladelha destinatoaldella guerra dellacontro l’. Yonhap riporta che, secondo il National Intelligence Service (Nis), gli 007 sudni, ini hanno già lasciato il Paese. Riunione d’emergenza indel Sud Il Nis al momento non ha confermato la notizia, ma l’ufficio presidenziale delladel Sud ha dichiarato in un comunicato che il presidente Yoon Suk Yeol ha presieduto una riunione di emergenza venerdì per discutere dell’invio di truppene in

