Ilrestodelcarlino.it - Truffatore seriale, almeno 16 le sue vittime: 20enne arrestato a Osimo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Ancona), 18 ottobre 2024 – Ha truffato 16 anziani a soli 20 anni. Per questo i carabinieri di, in collaborazione con i colleghi di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti del giovane di origine campana, accusato di truffa aggravata continuata ai danni di anziani. Sedici appunto gli episodi in alcuni dei quali sono coinvolti altri due napoletani, di 28 e 22 anni, con ruoli di autista o 'palo.