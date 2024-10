Quotidiano.net - Tabarelli, 'il dominio del petrolio resterà a lungo'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante gli sforzi impressi dalla transizione energetica e la volontà di conseguirla, "ildelè destinato a restare molto a". A sostenerlo è Davide, fondatore e presidente di Nomisma energia, intervenuto al ciclo di incontri organizzati dal gruppo Tal per i 60 anni di attività. Tal gestisce l'Oleodotto Transalpino, (753 km) che dal porto di Trieste provvede al fabbisogno petrolifero di Austria (90%), Germania (100%) e Repubblica Ceca (50%). Persi moltiplicano gli annunci su iniziative per la transizione energetica ma "la domanda dialta a", anche perché molte iniziative sono "ostacolate dalle compagnie petrolifere". Ci sono comunque molti esempi positivi come la trasformazione delle raffineria in "bioraffinerie, fatto dall'Eni a Marghera e a Gela, e presto a Livorno".