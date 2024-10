Quifinanza.it - Sui balneari si tratta ancora tra Ue e Italia, indennizzi più che raddoppiati

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovativa tra l’e l’Unione europea sulle concessioni degli stabilimenti. Il decreto legge che ha esteso ulteriormente i diritti di sfruttamento del suolo pubblico degli attuali imprenditori e che ha stabilito compensazioni in caso di messa a gara delle spiagge sta infatti passando attraverso il Parlamento con alcune modifiche. In particolare potrebbero passare dal 20% al 50% gliprevisti, i circoli sportivi dilettantistici potrebbero essere esclusi dalla messa a gara e gli hotel potrebbero ottenere agevolazioni per le spiagge direttamente di fronte alla propria sede. Bruxelles però non è del tutto convinta di queste modifiche.