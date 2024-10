Sonia Bruganelli: “Come opinionista ero arrogante, Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo avermi vista a Ballando” (Di venerdì 18 ottobre 2024) dopo gli screzi con Selvaggia Lucarelli e la rispostaccia a Guillermo Mariotto, Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più discusse di Ballando con le Stelle 2024. Ora, però, ripercorre la sua carriera e fa mea culpa: "Cambierei i toni, ho fatto più male a me stessa che agli altri". E su Paolo Bonolis: "Mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare?". Fanpage.it - Sonia Bruganelli: “Come opinionista ero arrogante, Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo avermi vista a Ballando” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)gli screzi con Selvaggia Lucarelli e la rispostaccia a Guillermo Mariotto,è una delle concorrenti più discusse di Ballando con le Stelle 2024. Ora, però, ripercorre la sua carriera e fa mea culpa: "Cambierei i toni, ho fatto più male a me stessa che agli altri". E su: "Mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare?".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli sul confronto con le altre concorrenti di Ballando con le Stelle : «Mi sono vista con il mio corpo non perfetto» - L'ex di Paolo Bonolis ha ammesso le sue insicurezze riguardanti l'aspetto fisico, acuite dal confronto con ballerine parecchio più giovani di lei. «Questa pressione, purtroppo, c'è». (Vanityfair.it)

Sonia Bruganelli - dal nuovo fidanzato a Paolo Bonolis : “Quello che sono lo devo a lui” - Sonia Bruganelli a cuore aperto parla della sua esperienza a “Ballando con le stelle” ma anche del nuovo fidanzato e […] Continua a leggere Sonia Bruganelli, dal nuovo fidanzato a Paolo Bonolis: “Quello che sono lo devo a lui” su Perizona.it . (Perizona.it)

Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle e Bonolis “Il male fatto a me stessa” - Il lbegame con Bonolis: gratitudine e riconoscimento Per quanto sia una donna che ha cercato di costruire una propria identità professionale, Bruganelli non può evitare di fare i conti con l’eredità della sua vita con Paolo Bonolis. “Mi sto rendendo conto che tanto di quello che sono diventata dipende da ciò che abbiamo vissuto assieme e che non è disdicevole ammetterlo. (Dilei.it)