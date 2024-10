Liberoquotidiano.it - Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso "per caso". Netanyahu: "Israele non ha finito"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) -non sapeva che Yahyafosse lì. Il raid in cui è statoildirisale a mercoledì. I combattimenti per entrare in quell'edificio di, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. E' stato solo dopo che i soldati israeliani sono andati a ispezionare tra le macerie, si sono accorti che "uno dei terroristi uccisi assomigliava molto a". Poi i test sul corpo, il Dna, e sull'identità della vittima nella serata di giovedì non ci sono stati più dubbi.