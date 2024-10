Sei persone accusate di truffa e riciclaggio in un caso che sconvolge Ascoli Piceno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura di Ascoli Piceno ha avviato un’inchiesta che ha portato all’accusa di sei persone coinvolte in reati di truffa, riciclaggio e falso materiale. Al centro di questa indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, due figure chiave sono un avvocato e un imprenditore locali, entrambi arrestati con l’accusa di aver orchestrato operazioni fraudolente destinate a danneggiare i propri clienti e a generare profitti illeciti. Le indagini hanno rivelato una rete complessa di attività illegali che ha sollevato allerta nella comunità ascolana e non solo. I protagonisti dell’inchiesta Le sei persone coinvolte nell’inchiesta comprendono due ascolani di spicco: un avvocato di 48 anni, attualmente sospeso dall’Ordine degli Avvocati, e un imprenditore di 61 anni. Gaeta.it - Sei persone accusate di truffa e riciclaggio in un caso che sconvolge Ascoli Piceno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura diha avviato un’inchiesta che ha portato all’accusa di seicoinvolte in reati die falso materiale. Al centro di questa indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, due figure chiave sono un avvocato e un imprenditore locali, entrambi arrestati con l’accusa di aver orchestrato operazioni fraudolente destinate a danneggiare i propri clienti e a generare profitti illeciti. Le indagini hanno rivelato una rete complessa di attività illegali che ha sollevato allerta nella comunità ascolana e non solo. I protagonisti dell’inchiesta Le seicoinvolte nell’inchiesta comprendono due ascolani di spicco: un avvocato di 48 anni, attualmente sospeso dall’Ordine degli Avvocati, e un imprenditore di 61 anni.

