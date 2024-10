Ilfoglio.it - Se c’è il nemico, allora è impossibile esaurirne la presenza nell’amore

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri. Leggo l’ennesima cronaca di Lorenzo Cremonesi sul Corriere, dal fronte di Kharkiv, dice del paio di milioni di soldati in servizio o veterani in congedo sofferenti, secondo il ministero ucraino della Sanità, di “stress post traumatico”. Nessun pacifista odia la guerra come chi la conosce e la combatte. Ieri. Leggo nelle prime pagine di Franco Marcoaldi, I cani sciolti, appena uscito per Einaudi, la citazione del giovane americano protagonista di Addio alle armi che si arruola volontario sul fronte italiano nella Prima guerra e via via cede al disgusto e all’orrore, fino al punto di non sapere più, lui come gli altri soldati, se sia meglio la vittoria o la sconfitta. E di disertare, di fare “una pace separata”. Esperienza analoga a quella di Marcoaldi padre, alto ufficiale, internato dopo l’8 settembre.