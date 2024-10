Quifinanza.it - Sciopero Napoli del 18 ottobre, Eav e Anm regolari: niente stop per bus, metro e funicolari

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Attesi anche a, come nelle altre città italiane, disagi e ritardi oggi venerdì 18per via dellogenerale nazionale indetto dal sindacato Si Cobas. Si salva però il trasporto pubblico locale, perché le reti Anm e Eav che gestiscono i trasporti nella città partenopea non aderiscono allo. Vediamo nel dettaglio.18Eav non ha comunicato ufficialmente nulla in riferimento allodei trasporti di oggi venerdì 18, collegato allogenerale nazionale, ma si presume che i suoi mezzi siano tutti. Invece Anm ha chiarito sui suoi canali social che “l? ???????? ??????? ??? venerdì ?? o?????? non ???????? ???”. Autobus e treni aquindi oggi funzionano normalmente, senza modifiche alla circolazione o soppressioni.